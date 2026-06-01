Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 10: Überraschung!
21 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6
Tarek und Christina werden auf ein Haus in Anaheim, Kalifornien, aufmerksam. Der Preis ist verlockend, doch sie müssen das Objekt kaufen, bevor sie es gesehen haben.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren