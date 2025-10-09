Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HD Staffel 2 Folge 13 vom 09.10.2025
21 Min. Folge vom 09.10.2025 Ab 6

Tarek und Christina haben Interesse an einem Haus in Buena Park, Kalifornien. Im Vergleich zu anderen Häusern in der Gegend, ist der Preis erstaunlich günstig. Doch reicht das aus, um zuzuschlagen?

