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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Klein, aber fein

Puls8 HDStaffel 2Folge 4vom 11.06.2026
Klein, aber fein

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 4: Klein, aber fein

21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Ein kleines, aber feines Häuschen in Whittier, Kalifornien, hat es Tarek und Christina angetan. Eigentlich sollten sie sich mit den Käufen etwas zügeln, doch der Preis ist relativ niedrig. Die Supermakler sind fest davon überzeugt, mit diesem Kauf einen guten Gewinn zu erzielen.

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