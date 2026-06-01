Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 4: Klein, aber fein
21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Ein kleines, aber feines Häuschen in Whittier, Kalifornien, hat es Tarek und Christina angetan. Eigentlich sollten sie sich mit den Käufen etwas zügeln, doch der Preis ist relativ niedrig. Die Supermakler sind fest davon überzeugt, mit diesem Kauf einen guten Gewinn zu erzielen.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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