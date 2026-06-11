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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Schnelle Nummer

Puls8 HDStaffel 2Folge 5vom 11.06.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 5: Schnelle Nummer

21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Online entdecken Tarek und Christina eine Immobilie, die im Gegensatz zu den teuren Häusern in der Nachbarschaft ein echtes Schnäppchen zu sein scheint! Von außen betrachtet sind lediglich ein paar kosmetische Verbesserungen nötig. Doch wie sieht das Ganze von innen aus?

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