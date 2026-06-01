Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Am Limit
22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Tarek und Christina könnten die neuen Besitzer eines Anwesens in Anaheim Hills werden. Als sie jedoch den Preis erfahren, fallen sie aus allen Wolken. Sollten sie sich wirklich für den Kauf entscheiden, bräuchten sie eine Finanzspritze.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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