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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Am Limit

Puls8 HDStaffel 2Folge 6vom 11.06.2026
Am Limit

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 6: Am Limit

22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Tarek und Christina könnten die neuen Besitzer eines Anwesens in Anaheim Hills werden. Als sie jedoch den Preis erfahren, fallen sie aus allen Wolken. Sollten sie sich wirklich für den Kauf entscheiden, bräuchten sie eine Finanzspritze.

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