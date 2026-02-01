Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 2vom 22.02.2026
21 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 6

Tarek und Christina bekommen ein Angebot für den Weiterverkauf eines alten Familienhauses. Der Preis liegt höher als ihre sonstigen Immobilien, doch eine Investition scheint sich zu lohnen ...

