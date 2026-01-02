Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 13: Das Horrorhaus
21 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6
Tarek und Christina restaurieren heute ein Haus in Garden Cove, Kalifornien. Die Arbeit gestaltet sich jedoch schwierig, denn das Haus liegt nicht nur an einer vielbefahrenen Straße, es gleicht auch noch einer Müllhalde. Können die beiden Profis das versteckte Potential der Immobilie herauskehren?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren