Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 10: Die Miniatur-Küche
20 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 6
Tarek und Christina restaurieren ein Haus in einer beliebten Gegend von Garden Grove, Kalifornien. Als sie die Immobilie begutachten, fällt ihnen ein kostbares Extra in Form eines Werkraums auf. Dieser zusätzliche Raum könnte ein sehr gutes Verkaufsargument sein.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
