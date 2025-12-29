Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Eine Hacienda für Golfer

sixxStaffel 6Folge 5vom 04.01.2026
Eine Hacienda für Golfer

Eine Hacienda für GolferJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 5: Eine Hacienda für Golfer

21 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Ein Haus in Riverside, Kalifornien, mit einem riesigen Garten, wartet heute auf Tarek und Christina. Die Aussicht ist einmalig und es ist genug Platz, um einen fantastischen Outdoor-Bereich zu kreieren. Die Profis müssen nur abwägen, ob das Budget für das wohl größte Garten-Makeover der Geschichte reicht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 4 Staffeln und Folgen