Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 1: Delfine im Pool
21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Tarek und Christina müssen bei ihrem nächsten Kauf schnell sein, denn der Markt ist hart umkämpft und die Konkurrenz ist größer denn je. In North Tustin besichtigen sie schließlich ein Objekt, das eine Rundumerneuerung benötigt. Im Außenbereich erwartet die Makler zudem eine böse Überraschung. Können Tarek und Christina dieses Haus in neuem Glanz erstrahlen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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