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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Delfine im Pool

Puls8 HDStaffel 9Folge 1vom 16.04.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 1: Delfine im Pool

21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Tarek und Christina müssen bei ihrem nächsten Kauf schnell sein, denn der Markt ist hart umkämpft und die Konkurrenz ist größer denn je. In North Tustin besichtigen sie schließlich ein Objekt, das eine Rundumerneuerung benötigt. Im Außenbereich erwartet die Makler zudem eine böse Überraschung. Können Tarek und Christina dieses Haus in neuem Glanz erstrahlen lassen?

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