Glücksspiel mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Glücksspiel mit Hindernissen
22 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
In Mission Viejo besichtigen Tarek und Christina ein Haus, das auf den ersten Blick sehr vielversprechend aussieht. Doch bei der näheren Betrachtung fallen den beiden einige Mängel auf. Werden sie dieses Objekt dennoch für ihr nächstes Projekt auswählen?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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