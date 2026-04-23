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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Glücksspiel mit Hindernissen

Puls8 HDStaffel 9Folge 6vom 23.04.2026
Glücksspiel mit Hindernissen

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 6: Glücksspiel mit Hindernissen

22 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

In Mission Viejo besichtigen Tarek und Christina ein Haus, das auf den ersten Blick sehr vielversprechend aussieht. Doch bei der näheren Betrachtung fallen den beiden einige Mängel auf. Werden sie dieses Objekt dennoch für ihr nächstes Projekt auswählen?

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