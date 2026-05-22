Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 1: Maomao
22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Die junge Apothekerin Maomao wird eines Tages von Menschenhändlern entführt und an den kaiserlichen Palast verkauft. Dort ergibt sie sich zunächst ihrem Schicksal und verrichtet ihre Arbeit als Magd. Als sie jedoch von einem mysteriösen Fluch erfährt, der die kaiserlichen Kinder befällt, beschließt sie, mit ihrem medizinischen Wissen zu helfen.
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