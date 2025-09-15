Die Tudors
Folge 5: Folge 5
53 Min.Ab 12
Katharina ist empört: Der außereheliche Sohn von Henry erhält mehr Ländereien zugesprochen, als seine leibliche Tochter, und ihre verzweifelten Versuche, dem König einen Sohn zu schenken, schlagen fehl. Derweil verstößt Henry seine Schwester vom Hof, als er erfährt, dass Margaret nach dem Tod ihres Mannes den Herzog geheiratet hat. Indes hat die schöne Anne endlich was sie will: Sie ringt Henry ein Eheversprechen ab. Politisch strebt Henry schon wieder ein neues Bündnis an ...
Die Tudors
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
