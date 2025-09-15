Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tudors

Folge 5

Sony PicturesStaffel 1Folge 5
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 5: Folge 5

53 Min.Ab 12

Katharina ist empört: Der außereheliche Sohn von Henry erhält mehr Ländereien zugesprochen, als seine leibliche Tochter, und ihre verzweifelten Versuche, dem König einen Sohn zu schenken, schlagen fehl. Derweil verstößt Henry seine Schwester vom Hof, als er erfährt, dass Margaret nach dem Tod ihres Mannes den Herzog geheiratet hat. Indes hat die schöne Anne endlich was sie will: Sie ringt Henry ein Eheversprechen ab. Politisch strebt Henry schon wieder ein neues Bündnis an ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen