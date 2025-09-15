Zum Inhalt springenBarrierefrei
55 Min.Ab 6

Um sich von Königin Katharina scheiden lassen zu können, reist Kardinal Wolsey nach Paris. Er versucht, mit dem inhaftierten Papst eine Zusammenkunft zu finden und eine Annullierung der Ehe durchzudrücken. Katharina informiert jedoch den Kaiser über das Vorhaben, der dem Papst zur Flucht verhilft. Die anderen Bischöfe haben deshalb keinen Grund mehr, auf die Forderungen von Wolsey einzugehen und die Heiratspläne von Henry mit der schönen Anne geraten ins Stocken ...

Sony Pictures
