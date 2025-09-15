Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 7
55 Min.Ab 12

In England verbreitet sich das gefürchtete Schweißfieber - die Seuche kostete bereits ein Menschenleben am Hof. Da der Papst immer noch nicht in die Scheidung von Henry einwilligt, soll ein Kirchengericht nach Abklingen des Schweißfiebers einberufen werden. England hat das Bündnis mit Frankreich erneuert, um gegen den Kaiser vorzugehen. Während Henry versucht, sich weit weg auf seinem Landschloss vor einer Infektion mit der Seuche zu schützen, erkrankt Anne ...

