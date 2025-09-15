Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tudors

Folge 8

Sony PicturesStaffel 2Folge 8
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 8: Folge 8

51 Min.Ab 12

Jane Seymour kommt an den Hof, und Königin Anne schöpft schnell Verdacht, dass Henry Interesse an ihr hat. Bei einem Turnier wird Henry beim Lanzenstechen unter seinem Pferd begraben. Er schwebt bewusstlos zwischen Leben und Tod - erholt sich schließlich jedoch. Es kommt zu einem Techtelmechtel zwischen Henry und Jane. Als Anne davon erfährt, erleidet sie eine Fehlgeburt. Henry beschließt, sich eine neue Frau zu nehmen, die ihm endlich einen männlichen Erben schenken soll ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen