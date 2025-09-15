Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tudors

Folge 3

Sony PicturesStaffel 4Folge 3
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 3: Folge 3

51 Min.Ab 6

Beglückt von der Liebe zu seiner jugendlichen Königin, wird Henry VIII. merklich toleranter und nachgiebiger, als er es früher war. Das bekommen auch seine Untertanen zu spüren. Der König reist in den Norden Englands, um sich mit den Bauern, die gegen ihn rebelliert hatten, auszusöhnen. Unterdessen wird jedoch das Wohlwollen des Königs von seiner neuen Frau auf eine harte Probe gestellt: Catherine Howard beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit dem Kammerherrn Thomas Culpepper.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen