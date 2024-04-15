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Die Waltons

Die Schülerin

Staffel 1Folge 21vom 15.04.2024
Die Schülerin

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Die Waltons

Folge 21: Die Schülerin

44 Min.Folge vom 15.04.2024

Während Olivia und ihre Schwiegermutter auf einer Feier in Richmond sind, verspricht ihre Nachbarin Verdie, sich in ihrer Abwesenheit um den Männerhaushalt zu kümmern. Nach ein paar Tagen merkt John-Boy, dass Verdie weder lesen noch schreiben kann. Er muss ihr versprechen, niemandem davon zu erzählen. Gleichzeitig beschließen sie, dass er ihr heimlich Unterricht gibt. Als die Lehrerin Miss Hunter Verdie auf ihren Unterricht anspricht, ist diese außer sich über den Verrat ...

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