Die Waltons

Hochzeit am Meer

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1
Hochzeit am Meer

Die Waltons

Folge 1: Hochzeit am Meer

43 Min.

John-Boy möchte mit seiner Freundin Marcia Wooley einen Tanzabend besuchen, der in der Schule von Walton's Mountain vorbereitet wird. Leider kann Marcia sich nicht entscheiden und sagt erst sehr kurzfristig, am Abend des Festes, zu. Nun ist John-Boy in Nöten, denn die alte Maggie McKenzie, eine Freundin seiner Großmutter, bittet ihn um Hilfe bei einer Autofahrt zu einer Hochzeit am Meer. Er hatte versprochen, jederzeit für sie da zu sein, wenn sie Unterstützung bräuchte ...

