Die Waltons

Zeit der schweren Prüfungen (1)

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 10
Zeit der schweren Prüfungen (1)

Zeit der schweren Prüfungen (1)Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 10: Zeit der schweren Prüfungen (1)

48 Min.

Die ganze Familie Walton freut sich auf das bevorstehende Erntedankfest - doch einige Familienmitglieder sind darüber hinaus mit eigenen Plänen beschäftigt: John-Boy, der nach wie vor Schriftsteller werden will, bewirbt sich um ein College-Stipendium. Bens Pläne sind bodenständiger: Er will sich in der Wildnis von Walton's Mountain allein auf die Jagd nach einem Truthahn machen, der am Festtag verspeist werden soll. Großvater tut alles, um ihn von dem Vorhaben abzubringen ...

