Die Waltons

Der Kuss

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 07.11.2025
Der Kuss

Folge 16: Der Kuss

43 Min.Folge vom 07.11.2025

Für zwei Mitglieder der Familie Walton fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Großmutter Esther, deren Geburtstag bevorsteht, versucht verzweifelt, ihre Schwerhörigkeit vor der Familie zu verbergen. Doch irgendwann muss sie einsehen, dass sie gegen das Alter nicht ankämpfen kann und einen neuen Lebensabschnitt akzeptieren muss. Zur gleichen Zeit verliebt sich Mary Ellen zum ersten Mal und bekommt ihren ersten Kuss - für sie der Schritt ins Erwachsenenleben ...

SAT.1 GOLD
