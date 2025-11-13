Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Die Wiege

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20vom 13.11.2025
Die Wiege

Die Wiege

Die Waltons

Folge 20: Die Wiege

43 Min.Folge vom 13.11.2025

Olivia verdient für die Familie etwas hinzu, indem sie von Haus zu Haus zieht und Spezialkosmetik verkauft. Als freundliche Beraterin ist sie überall gern gesehen. Bei einem dieser Hausbesuche bricht sie zum Schrecken aller Anwesenden plötzlich zusammen. Das Erstaunen ist groß, als Hausarzt Dr. Vance den Grund dafür findet: Olivia ist schwanger! Jedes Mitglied der Familie Walton macht sich nun auf seine Weise Gedanken über den zu erwartenden Erdenbürger ...

