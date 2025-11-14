Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Zuhause für Stevie

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 21vom 14.11.2025
Folge 21: Ein Zuhause für Stevie

43 Min.Folge vom 14.11.2025

Über die Schulferien haben die Waltons den zehnjährigen Stevie bei sich aufgenommen, ein Kind, das die übrige Zeit des Jahres im Waisenhaus lebt. Doch Stevie scheint sich nicht besonders wohl zu fühlen. Er hat sich vorgenommen, sich gar nicht erst an die sympathische Familie zu gewöhnen, da er weiß, dass er ja doch wieder zurück ins Kinderheim muss. Doch John-Boy hat eine Idee, die nicht nur für Stevie, sondern auch für den netten Nachbarn Curtis Norton ganz wunderbar ist ...

