Die Waltons

Eine Geistergeschichte

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22vom 17.11.2025
Folge 22: Eine Geistergeschichte

43 Min.Folge vom 17.11.2025

John-Boy taucht genau im richtigen Moment im Hökerladen von Ike Godsey auf, denn dieser ist gerade recht genervt von den Baldwin-Schwestern. Diese wollen nichts bei Ike kaufen, ehe sie nicht ein so genanntes "Geisterbrett" befragt haben, einen fragwürdigen Gegenstand, der Infos aus dem Jenseits liefern soll. John zeigt großes Interesse an dem Brett, und Ike überredet ihn, es mit nach Hause zu nehmen - er ist damit ein Problem los, doch bei den Waltons geht es daraufhin rund ...

