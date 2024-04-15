Die Waltons
Folge 6: Der Hühnerdieb
43 Min.Folge vom 15.04.2024
Schlitzohr Yancy Tucker wird beim Hühnerklau erwischt - und kommt, wie jeder andere Ganove auch, hinter Schloss und Riegel. Doch wie erstaunt ist Sheriff Bridges, als Yancy jede Menge Besuch im Gefängnis bekommt. Scharen von Menschen aus der gesamten Umgebung strömen zu Yancy und verköstigen ihn aufs Feinste. Schließlich erfährt Bridges, dass Yancy nach dem Robin Hood-Prinzip verfahren ist: Stiehl bei den Reichen und gib den Armen. Wie soll der Sheriff nun reagieren?
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Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH