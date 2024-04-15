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Die Waltons

Der Hühnerdieb

Staffel 2Folge 6vom 15.04.2024
Der Hühnerdieb

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Die Waltons

Folge 6: Der Hühnerdieb

43 Min.Folge vom 15.04.2024

Schlitzohr Yancy Tucker wird beim Hühnerklau erwischt - und kommt, wie jeder andere Ganove auch, hinter Schloss und Riegel. Doch wie erstaunt ist Sheriff Bridges, als Yancy jede Menge Besuch im Gefängnis bekommt. Scharen von Menschen aus der gesamten Umgebung strömen zu Yancy und verköstigen ihn aufs Feinste. Schließlich erfährt Bridges, dass Yancy nach dem Robin Hood-Prinzip verfahren ist: Stiehl bei den Reichen und gib den Armen. Wie soll der Sheriff nun reagieren?

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