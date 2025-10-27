Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons
SAT.1 GOLD
Staffel 2
Folge 7
vom 27.10.2025
Folge 7: Der Preis

43 Min.Folge vom 27.10.2025

Die Waltons sind in freudiger Aufregung, weil das größte Fest von Walton's Mountain bevorsteht, das so genannte Jahresfest. Zu diesem Anlass wird regelmäßig ein Preis für etwas eigenhändig Hergestelltes vergeben, und alle Mitglieder der Walton-Familie legen sich mächtig ins Zeug, um etwas Schönes zu produzieren. Ein Politiker namens Oscar Cockrell wird dem Sieger den Preis verleihen. Cockrell war in seiner Jugend mit Olivia befreundet, und diese hält nun Rückschau ...

