Die Waltons

Wo die Liebe hinfällt

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 9
Wo die Liebe hinfällt

Wo die Liebe hinfälltJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 9: Wo die Liebe hinfällt

48 Min.

Bei einem Spaziergang im Wald findet Erin ein Rehkitz. Sie nimmt es mit nach Hause und will es unbedingt behalten, doch das ist strikt verboten. Die Waltons informieren den Jagdaufseher, der das kleine Reh abholt und wieder in der Wildnis aussetzt, wo es kurz darauf von Wilderern angeschossen wird ... Zur gleichen Zeit hat John-Boy wieder einmal einen Job angenommen: Er arbeitet als Pachteintreiber bei Mr. Foster. Doch diese Arbeit ist für ihn nicht das Richtige ...

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

