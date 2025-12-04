Die Waltons
Folge 10: Der Dauertanz
42 Min.Folge vom 04.12.2025
John-Boy möchte unbedingt mit der jungen Daisy Garner an einem Tanzmarathon teilnehmen. Bei diesem Dauertanzwettbewerb winken als Siegesprämie 200 Dollar, und die will John-Boy sich unbedingt ertanzen, auch wenn seine Mutter Olivia absolut gegen seine Teilnahme ist. Doch John-Boy hört nicht auf sie und macht gegen ihren Willen mit, worauf Olivia sich ernsthafte Sorgen um das Verhältnis zu ihrem Sohn macht. Ist die Beziehung vielleicht schon am Bröckeln?
