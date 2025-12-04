Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Dauertanz

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 04.12.2025
Der Dauertanz

Der DauertanzJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 10: Der Dauertanz

42 Min.Folge vom 04.12.2025

John-Boy möchte unbedingt mit der jungen Daisy Garner an einem Tanzmarathon teilnehmen. Bei diesem Dauertanzwettbewerb winken als Siegesprämie 200 Dollar, und die will John-Boy sich unbedingt ertanzen, auch wenn seine Mutter Olivia absolut gegen seine Teilnahme ist. Doch John-Boy hört nicht auf sie und macht gegen ihren Willen mit, worauf Olivia sich ernsthafte Sorgen um das Verhältnis zu ihrem Sohn macht. Ist die Beziehung vielleicht schon am Bröckeln?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

Alle 2 Staffeln und Folgen