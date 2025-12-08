Die Waltons
Folge 12: Der Job
43 Min.
John-Boy möchte sich durch einen Teilzeitjob noch etwas Geld für das College dazuverdienen, und so erklärt er sich bereit, bei der blinden Ruth Thomas als Vorleser zu arbeiten. Doch schon bald hat er genug von dieser Stelle, denn die Blinde erweist sich als äußerst schroff und unfreundlich. Als er den Job hinschmeißen will, redet ihm Olivia ins Gewissen, Verständnis für Ruths schlimme Situation zu haben und ihre Verbitterung zu akzeptieren. Langsam taut Ruth ein wenig auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick