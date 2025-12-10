Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Herz gibt nie auf

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 14 vom 10.12.2025
Das Herz gibt nie auf

Das Herz gibt nie aufJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 14: Das Herz gibt nie auf

47 Min.Folge vom 10.12.2025

Mason Beardsley, ein alter Freund der Waltons und langjähriger Einwohner von Walton's Mountain, kehrt nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in seinen Heimatort zurück, wo er mit offenen Armen empfangen wird. Die Waltons wollen ihrem Freund helfen, sein Haus wieder herzurichten, damit alles perfekt für die Ankunft von Masons Frau Delia ist. Niemand ahnt, dass diese längst verstorben ist und Mason in einer Traumwelt lebt, weil er ihren Tod nicht akzeptieren kann ...

