Die Waltons

Der Geburtstag

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 15
Folge 15: Der Geburtstag

42 Min.

Großvater Sam Walton erleidet erst eine leichte, dann eine schwerere Herzattacke und muss für lange Zeit das Bett hüten. Der Arzt rät ihm dringend zur Schonung. Sam, der nur schwer mit der Situation zurecht kommt, weigert sich, über seinen bevorstehenden Geburtstag nachzudenken. Stattdessen gibt er vor, mit dem Leben abgeschlossen zu haben und redet davon, welchen Grabstein er sich wünscht. Doch die Familie gibt nicht auf und denkt sich etwas Besonderes für ihn aus ...

