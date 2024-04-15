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Die Waltons

Eine Frau für Ike

Staffel 3Folge 17vom 15.04.2024
Eine Frau für Ike

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Die Waltons

Folge 17: Eine Frau für Ike

43 Min.Folge vom 15.04.2024

Überraschend taucht im Hause der Waltons eine Cousine der Familie auf: Corabeth Walton, die ungefragt ihre Sachen ausbreitet und offensichtlich einen längeren Aufenthalt plant. Sie nistet sich in John-Boys Zimmer ein und macht sich mit ihrer selbstbezogenen und vereinnahmenden Art keine Freunde - weder in der Familie, noch im Ort. Nur einer in Walton's Mountain ist ganz begeistert von ihr: der Gemischtwarenhändler Ike Godsey, der sie in ein feines Restaurant einlädt.

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