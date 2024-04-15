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Die Waltons

Blutsbande (2)

Staffel 3Folge 2vom 15.04.2024
Blutsbande (2)

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Die Waltons

Folge 2: Blutsbande (2)

52 Min.Folge vom 15.04.2024

In den Blue Ridge Mountains leben verstreut noch etliche Verwandte von John und Olivia - der Walton-Clan ist groß, doch zu den entfernteren Mitgliedern der Familie hat man normalerweise selten Kontakt. Das ändert sich, als ein skrupelloser Bauunternehmer eines Tages Martha Corinne ihr Land wegnehmen will, weil er vorhat, eine Straße durch ihr Gebiet zu bauen: Die verzweifelte alte Frau, die sich allein nicht gegen den Mann zu wehren weiß, wendet sich an John und Olivia.

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