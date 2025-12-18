Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Gefahr für eine junge Ehe

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 20
Gefahr für eine junge Ehe

Gefahr für eine junge EheJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 20: Gefahr für eine junge Ehe

48 Min.

Die Tochter von Olivias verstorbener bester Freundin wünscht sich, ihre Hochzeit in Walton's Mountain zu feiern. Doch ihr Bräutigam ist ein eingefleischter Stadtmensch, der sich in der Provinz nicht besonders wohlfühlt und vor allem mit den derben Späßen der Dorfbewohner überhaupt nichts anfangen kann. Als er während des Hochzeitsfestes entführt und allein im Wald zurückgelassen wird, ist er vor Wut außer sich. Die Hochzeitsnacht verbringen die beiden getrennt ...

