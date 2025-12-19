Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Jason sucht seinen Weg

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 21
Jason sucht seinen Weg

Jason sucht seinen WegJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 21: Jason sucht seinen Weg

43 Min.

Jason hat eine besondere musikalische Begabung, auf die auch seine Lehrerin Miss Hunter aufmerksam wird. Sie legt ihm nahe, sich für ein Stipendium am noblen Kleinberg Konservatorium zu bewerben, und Jason stimmt der Idee begeistert zu. Leider hat er die Rechnung ohne seinen Vater gemacht: John will nämlich den wirtschaftlichen Aufschwung nutzen und das Sägewerk weiter ausbauen. Und dazu braucht er die Hilfe seines Sohnes, der dort als Möbeltischler arbeiten soll ...

