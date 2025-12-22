Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Jugenderinnerungen

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 22 vom 22.12.2025
Jugenderinnerungen

JugenderinnerungenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 22: Jugenderinnerungen

47 Min. Folge vom 22.12.2025

John Boy möchte die Geschichte der Jugendliebe seiner Nachbarin Emily Baldwin aufschreiben. Um sie und ihre Schwester jedoch nicht zu verletzen, schreibt er eine allgemein gehaltene Kurzgeschichte, die sich an die Erlebnisse Emilys nur anlehnt - sie gefällt den beiden alten Damen ausgezeichnet! Für eine Kirchentombola stiften die Baldwin-Schwestern eine Statue, die Großvater Sam wiederum an seine Jugendliebe erinnert. Großmutter ist davon alles andere als begeistert ...

