Die Waltons
Folge 22: Jugenderinnerungen
47 Min.Folge vom 22.12.2025
John Boy möchte die Geschichte der Jugendliebe seiner Nachbarin Emily Baldwin aufschreiben. Um sie und ihre Schwester jedoch nicht zu verletzen, schreibt er eine allgemein gehaltene Kurzgeschichte, die sich an die Erlebnisse Emilys nur anlehnt - sie gefällt den beiden alten Damen ausgezeichnet! Für eine Kirchentombola stiften die Baldwin-Schwestern eine Statue, die Großvater Sam wiederum an seine Jugendliebe erinnert. Großmutter ist davon alles andere als begeistert ...
