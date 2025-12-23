Die Waltons
Folge 23: Das Lied der Liebe
48 Min.Folge vom 23.12.2025
Ben ist zum ersten Mal so richtig verliebt und bemüht sich um die Gunst einer jungen Lady. Es handelt sich um die musikalisch begabte Sally Ann. Um ihr näherzukommen, schlägt er seinem Bruder Jason vor, sie als Sängerin zu engagieren. Jason hat nämlich ein neues Lied komponiert, das er in Bobby Bigelows Band singen will - ihm fehlt nur noch eine passende Begleitung. Da Jason nichts von Bens Gefühlen weiß, flirtet er heftig mit Sally Ann - sein Bruder ist schwer enttäuscht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick