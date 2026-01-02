Die Waltons
Folge 1: John-Boys Sonntagspredigt
48 Min.
Zur großen Freude der Bewohner von Walton's Mountain geben sich die Lehrerin Miss Hunter und der Pastor des Ortes, Reverend Fordwick, das Ja-Wort. Während sie in den Flitterwochen sind, müssen zwei Mitglieder der Familie Walton ihre Aufgaben übernehmen: Olivia unterrichtet die Kinder im kleinen Schulhaus, und John-Boy soll die Sonntagspredigt anstelle des Reverends halten. Mit großer Aufregung sehen die beiden ihren neuen Aufgaben entgegen - und meistern sie mit Bravour ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick