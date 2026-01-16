Die Waltons
Folge 11: Das Angebot
42 Min.
In Walton's Mountain soll ein Film gedreht werden, der das Leben der einfachen Leute in den Blue Ridge Mountains dokumentieren soll. Als das Filmteam im Ort eintrifft, stellt John-Boy erfreut fest, dass der Drehbuchautor der ihm bekannte A. J. Covington ist. John-Boy erhält das Angebot, am Drehbuch mitzuarbeiten, weil er die Sprache der Dorfbewohner spricht. Begeistert sagt er zu, und seine erfolgreiche Arbeit verhilft ihm zu einem weiteren Jobangebot ...
