SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13
42 Min.

Mary-Ellens sehnlichster Wunsch ist es, Krankenschwester zu werden, und sie kann den Tag nicht erwarten, bis sie endlich in die große Stadt gehen kann, um eine Ausbildung zu beginnen. Doch zuvor muss sie erst noch ihr Examen machen, und um die Zeit zu überbrücken, widmet sie sich in Walton's Mountain an der Seite der örtlichen Krankenschwester Nora Taylor der Pflege einer todkranken Frau. Während dieser Zeit lernt sie, was Krankenpflege wirklich bedeutet ...

SAT.1 GOLD
