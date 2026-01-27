Eine zerrissene Familie (1)Jetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 18: Eine zerrissene Familie (1)
48 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6
Eines Nachts kommt es im Hause der Waltons zur Katastrophe: Durch eine Elektrolampe, die Großvater versehentlich im Bad angelassen hat, fängt ein Möbelstück Feuer. Der Brand breitet sich aus, und das Haus, aus dem sich alle glücklicherweise retten können, brennt bis auf die Grundmauern nieder. Zwar sind die Waltons sich einig, dass allein ihr Leben zählt - dennoch hat jeder von ihnen durch das Unglück einen Gegenstand verloren, der ihm besonders am Herzen lag ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick