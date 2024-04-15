Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Genie

Staffel 4Folge 2vom 15.04.2024
Das Genie

Das GenieJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 2: Das Genie

43 Min.Folge vom 15.04.2024

Weil John-Boy Probleme im Mathematikunterricht hat, wird ihm von seinem Professor die Hilfe eines jungen Mathe-Genies namens Lyle Thomson vermittelt. Die Waltons freuen sich auf den Gast, doch Lyle macht sich bei ihnen durch seine spitzfindigen Bemerkungen und sein etwas eigenartiges Verhalten schnell unbeliebt. Erst als eine Theateraufführung der Kirchengemeinde auszufallen droht und Lyle spontan hilfsbereit ist und einspringt, ändern sie ihre Meinung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen