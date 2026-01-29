Jedermanns großer BruderJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 20: Jedermanns großer Bruder
48 Min.Folge vom 29.01.2026
An der Bushaltestelle lernt John-Boy ein Mädchen kennen, das sich als Muffin Maloney ausgibt und eine rührende Geschichte erzählt, die schließlich John-Boy dazu bewegt, ihr mit etwas Geld auszuhelfen: Sie wäre auf der Durchreise und hätte unterwegs ihre Mutter verloren. In Wahrheit ist das Mädchen ziemlich durchtrieben und hat bereits andere Bewohner von Walton's Mountain durch ihre Geschichten um einige Dollar erleichtert. Doch die Waltons kommen ihr auf die Schliche ...
