Die Waltons

Jedermanns großer Bruder

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20vom 29.01.2026
Jedermanns großer Bruder

Die Waltons

Folge 20: Jedermanns großer Bruder

48 Min.Folge vom 29.01.2026

An der Bushaltestelle lernt John-Boy ein Mädchen kennen, das sich als Muffin Maloney ausgibt und eine rührende Geschichte erzählt, die schließlich John-Boy dazu bewegt, ihr mit etwas Geld auszuhelfen: Sie wäre auf der Durchreise und hätte unterwegs ihre Mutter verloren. In Wahrheit ist das Mädchen ziemlich durchtrieben und hat bereits andere Bewohner von Walton's Mountain durch ihre Geschichten um einige Dollar erleichtert. Doch die Waltons kommen ihr auf die Schliche ...

