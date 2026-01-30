Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Olivia und die große Welt

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 21 vom 30.01.2026
Olivia und die große Welt

Olivia und die große WeltJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 21: Olivia und die große Welt

45 Min.Folge vom 30.01.2026

Die Baldwin-Schwestern bitten Olivia, die sehr gut nähen kann, ihnen Kleider aus einigen alten Stoffen zu schneidern. Auf einer großen Gartenparty sind sie mit den tollen Kleidern die Stars des Tages, und zufällig ist eine Modedesignerin anwesend, die sich auch für die ausgefallenen Stücke interessiert, und auf diese Weise Bekanntschaft mit Olivia macht. Die Frau ist begeistert von Olivia und bietet ihr an, für sie zu arbeiten - für die Waltons eine willkommene Einnahmequelle ...

