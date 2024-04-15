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Die Waltons

Heiratsmarkt für Mary-Ellen

Staffel 4Folge 22vom 15.04.2024
Heiratsmarkt für Mary-Ellen

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Die Waltons

Folge 22: Heiratsmarkt für Mary-Ellen

48 Min.Folge vom 15.04.2024

Nach alter Tradition will Großmutter für ihre Enkelin Mary-Ellen einen so genannten "Quilt" anfertigen, eine Patchworkdecke, die die Frauen des Ortes gemeinsam für heiratswillige junge Damen anfertigen und die dann zur Aussteuer gehört. Großmutter lädt all ihre Freundinnen zu diesen gemütlichen Näh- und Plauderstunden ein, und alle sind mit Begeistertung dabei. Nur einer will die Sache nicht gefallen, und das ist Mary-Ellen: Sie fühlt sich durch die Aktion zur Heirat gedrängt ...

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