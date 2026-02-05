Eine verwegene junge DameJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 25: Eine verwegene junge Dame
48 Min.Folge vom 05.02.2026
Selina Linville, eine alte Flamme von John-Boy, kehrt nach Walton's Mountain zurück, nachdem sie einige Zeit im Internat verbracht hat. Die schöne und verwegene Selina hat große Zukunftspläne für sich und John-Boy: Er soll mit ihr nach Spanien gehen und als Kriegsberichterstatter über den Bürgerkrieg schreiben, der dort tobt. Doch obwohl Selina ihn als Feigling bezeichnet, bleibt John-Boy zu Hause, um dort seinen eigenen Krieg zu kämpfen: den gegen die Armut ...
