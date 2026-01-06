Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 06.01.2026
Folge 3: Der Boxer

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

John braucht dringend Verstärkung im Sägewerk und sucht eine Aushilfe. Es meldet sich ein schwarzer Arbeiter namens James Trevis Clark, ein sehr fleißiger und geschickter Mann, mit dem John äußerst zufrieden ist. Als die Waltons jedoch erfahren, dass er in seiner Freizeit boxt, fürchten sie, dass er einen schlechten Einfluss auf die Kinder haben könnte. Sie ändern ihre Meinung, als sie erfahren, dass Clark das Preisgeld für den Bau einer Kirche verwenden will ...

