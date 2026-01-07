Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Klassentreffen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4
Das Klassentreffen

Die Waltons

Folge 4: Das Klassentreffen

45 Min.

Eula Mae Hanssen, eine ehemalige Klassenkameradin von John, taucht überraschend bei den Waltons auf und redet auf John ein, er solle die Organisation des bevorstehenden 25-jährigen Klassentreffens übernehmen. John lässt sich mehr oder weniger überrumpeln, bereut aber hinterher seine Zusage. Wie soll er als einfacher Landarbeiter solch ein Fest gestalten? Außerdem ist er nervös, weil er glaubt, nicht so viel erreicht zu haben wie seine erfolgreichen Schulkollegen ...

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

