Die Waltons
Folge 5: Richter Baldwin
43 Min.Folge vom 08.01.2026
In Walton's Mountain herrscht Aufregung, denn der Journalist Porter Sims, der einen Reiseführer über Virginia schreiben will, hat sein Eintreffen angekündigt. Einquartiert wird er bei den Baldwin-Schwestern, die ihn natürlich mit jeder Menge interessanter Geschichten versorgen. Hier stößt Sims auch auf die Aufzeichnungen von Richter Baldwin, die ihn schon bald nicht mehr loslassen. Seine Recherchen ergeben ein unerwartetes Bild des ehrenwerten Richters ...
