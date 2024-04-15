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Die Waltons

Liebe auf Zeit

Staffel 4Folge 8vom 15.04.2024
Liebe auf Zeit

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Die Waltons

Folge 8: Liebe auf Zeit

48 Min.Folge vom 15.04.2024

Eines Tages begegnet John-Boy auf der Landstraße einem jungen Mann, der ungefähr in seinem Alter ist: Chad Marshall. Er erfährt, dass sein neuer Bekannter Forstwirtschaft studiert, jedoch noch keine praktischen Erfahrungen mit diesem Beruf hat, und so nimmt er ihn mit nach Hause, damit er hier diese Praxis gewinnen kann. Doch so sympathisch Chad auch allen ist, schon bald gibt es Probleme, die die Waltons bisher nicht kannten: Erin und Mary-Ellen verlieben sich in Chad ...

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